Украинская ПВО не имеет средств для сбивания ракет Х-22, - Воздушные силы ВСУ
Воздушные Силы ВСУ опровергли фейк, что трагедия в Днепре – результат работы ПВО
Об этом говорится в официальном телеграмм-канале Воздушных сил.
"В ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии РФ по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна – не сбитая средствами противовоздушной обороны. Масса боевой части Х-22 – около 950 кг. Максимальная дальность – до 600 км. При применении с больших расстояний отклонение от цели может составлять сотни метров", – говорится в сообщении.
В ВСУ призвали не тиражировать фейки, что трагедия в Днепре – результат работы ПВО.
"Лишь зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь о таких системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели. Пожалуйста, обращайте внимание на официальные заявления представителей Воздушных Сил, МО, ГШ, ВСУ и проверяйте любые "громкие" сообщения", - говорится в заявлении командующий Воздушными Силами генерал-лейтенанта Николая Олещука.
- В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 60 человек, 12 погибших и полностью обесточен один из районов города.
- Вечером 14 января Алексей Арестович в прямом эфире на ютубе заявил, что трагедия в Днепре – результат работы украинской ПВО. После этого российские СМИ и пропагандисты начали тиражировать эту фейковую информацию.
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