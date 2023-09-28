Украинская ПВО этой ночью уничтожила более 30 вражеских дронов, - Гуменюк

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в телемарафоне.

Отмечается, что сейчас оперативная ситуация достаточно напряженная. По словам спикера, враг не прекращает атак, давления и поиска новых тактик.

"Враг направил беспилотники в разных направлениях, в том числе и на центральные регионы. Итоги этой атаки подрываются, но работа ПВО была достаточно результативна - более 30 дронов были уничтожены, более точную цифру подведет Генштаб", - отметила Гуменюк.