Украинская ПВО этой ночью уничтожила более 30 вражеских дронов, - Гуменюк
В ночь на 28 сентября российские террористы запустили ударные беспилотники по территории Украины. Силы противовоздушной обороны уничтожили более 30 "шахедов"
Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в телемарафоне.
Отмечается, что сейчас оперативная ситуация достаточно напряженная. По словам спикера, враг не прекращает атак, давления и поиска новых тактик.
"Враг направил беспилотники в разных направлениях, в том числе и на центральные регионы. Итоги этой атаки подрываются, но работа ПВО была достаточно результативна - более 30 дронов были уничтожены, более точную цифру подведет Генштаб", - отметила Гуменюк.
- Ночью 28 сентября Россия запустила несколько групп "шахедов" – они кружили над южными областями Украины. Глава Николаевщины Виталий Ким предположил, что этой ночью могут сбить рекордное количество дронов.
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