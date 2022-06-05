Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

"На Восточном направлении зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил ВСУ "демилитаризовали" еще один вражеский самолет (вероятно истребитель-бомбардировщик Су-34), а на южном направлении - БпЛА "Форпост". Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожает вражеский вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан-10". ПВО моряков поразило 4 крылатых ракеты "Калибр", выпущенных из подлодок рашистов", - говорится в отчете.

Истребители продолжают патрулировать воздушное пространство Украины, а ударная авиация Воздушных Сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на Восточном направлении и других регионах.

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