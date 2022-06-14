Украинская ПВО 14 июня сбила три российские крылатые ракеты, запущенные из акватории Черного моря

Об этом сообщили в телеграмм-канале Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается в сообщении, одну из ракет удалось уничтожить из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) в районе ответственности Воздушного командования "Центр", еще две – зенитными ракетными комплексами в зоне ответственности Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Сегодня днем была сбита крылатая ракета над Хмельницкой областью, а также ракеты над Тернопольщиной и Львовщиной. Во Львовской области в результате падения ракеты получил повреждение объект гражданской инфраструктуры – кирпичный завод. Пострадали четыре человека, среди которых ребенок.

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