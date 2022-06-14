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Главная война с Россией Украинская ПВО 14 июня сбила три российские крылатые ракеты, запущенные из акватории Черного моря

Украинская ПВО 14 июня сбила три российские крылатые ракеты, запущенные из акватории Черного моря

14 июня, 2022 вторник
17:16
война с Россией

В промежутке с 12:20 до 13:20 Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сбили три крылатые ракеты (вероятно "Калибр"), запущенные по территории Украины из акватории Черного моря

Об этом сообщили в телеграмм-канале Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается в сообщении, одну из ракет удалось уничтожить из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) в районе ответственности Воздушного командования "Центр", еще две – зенитными ракетными комплексами в зоне ответственности Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

  • Сегодня днем была сбита крылатая ракета над Хмельницкой областью, а также ракеты над Тернопольщиной и Львовщиной. Во Львовской области в результате падения ракеты получил повреждение объект гражданской инфраструктуры – кирпичный завод. Пострадали четыре человека, среди которых ребенок.

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