Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Наша промышленность способна изготавливать образцы, соответствующие стандартам НАТО и мы готовы к их выпуску, в том числе и частные компании. Программные документы, введенные в 2017 году, дают четкое понимание, как мы должны развивать наш оборонно-промышленный комплекс. В 2019-2020 гг. оборонная промышленность была в ступоре. Закон об оборонных закупках противоречив, он забюрократизирован. Это и привело к замедлению развития оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнул Бровченко.

Военный эксперт также добавил, что часть предприятий сворачивала свое производство, потому что не видела перспективы в обеспечении вооружением ВСУ и других военных формирований.

"В достаточном количестве мы могли обеспечить армию Украины БПЛА (беспилотный летательный аппарат - ред.), легкой и тяжелой бронетехникой, средствами радиоэлектронной борьбы, боеприпасами", - подытожил Бровченко.

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