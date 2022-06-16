Украинская промышленность способна производить оружие, отвечающее стандартам НАТО, - военный эксперт Бровченко
Директор "Лиги оборонных предприятий Украины" Юрий Бровченко считает, что в 2019-2020 гг. украинская оборонная промышленность была в ступоре. Это привело к замедлению производственных возможностей изготовления оружия
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Наша промышленность способна изготавливать образцы, соответствующие стандартам НАТО и мы готовы к их выпуску, в том числе и частные компании. Программные документы, введенные в 2017 году, дают четкое понимание, как мы должны развивать наш оборонно-промышленный комплекс. В 2019-2020 гг. оборонная промышленность была в ступоре. Закон об оборонных закупках противоречив, он забюрократизирован. Это и привело к замедлению развития оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнул Бровченко.
Военный эксперт также добавил, что часть предприятий сворачивала свое производство, потому что не видела перспективы в обеспечении вооружением ВСУ и других военных формирований.
"В достаточном количестве мы могли обеспечить армию Украины БПЛА (беспилотный летательный аппарат - ред.), легкой и тяжелой бронетехникой, средствами радиоэлектронной борьбы, боеприпасами", - подытожил Бровченко.
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