Украинская профессорка Лариса Масенко прочитала для японцев лекцию о суржике

Об этом сообщает Еспресо .

Запрос на тему "Суржик в коммуникативном пространстве Украины: между языком и языком" поступил Ларисе Масенко от доктора Мотоки Номачи, профессора Хоккайдского университета, директора Славяно-Евразийского исследовательского центра, который проводит многомерный анализ славяно-евразийского пространства. исследований как в Японии, так и за рубежом

Японский профессор поприветствовал участников лингвистического семинара на хорошем украинском. Не случайно, вероятно, по словам лекторки, именно научной библиотеке Хоккайдского университета подарил свою библиотеку Юрий Шевелев, предполагая, что в Японии будет активно развиваться славистика, украинистика в частности.

Глубокий и очень интересно проиллюстрированный материал лекции базировался на размышлениях Ларисы Терентьевны о сущности, истории и причинах возникновения этого безобразного языкового явления – украинско-русской мешанки, имеющей аналог в Белоруссии в виде "трасянки", а также о трагической судьбе тех, кто предпринимал попытки. об этом говорить вслух, в частности, Николая Скрипника.

Речь шла также о последствиях, которые могли повлечь за собой широкое распространение этого якобы естественного языкового кода в Центральной Украине. И роль СМИ, особенно телевидения, в этом процессе достаточно значительна.

Но после 2014 года ситуация начала меняться, и особенно сейчас она стремительно трансформируется в пользу украинского языка. Ученая прогнозирует уменьшение количества суржикоязычных сред в Украине – общество постепенно будет избавляться от этой языковой болезни. Это свидетельствуют и примеры по истории других стран: креольские языки, а это около ста таких образований в Африке, Южной Азии, исчезают, как только страна обретает независимость и распространяет свой язык. Такова должна быть и судьба суржика в Украине: в течение жизни одного поколения он исчезнет и будет заменен на полноценный украинский язык. События войны усилили эти процессы. Изменяется и отношение к русскому языку. Многие воспринимают его как язык врага из-за зверств, совершаемых на территории Украины.

Павел Гриценко, директор Института украинского языка НАН Украины, поддержал вероятность таких прогнозов, отметив значительную роль научного сообщества в процессе содержания украинского языка, отказа от суржика и заступления его национальным языком. В то же время профессор подчеркнул, что угроза возвращения ситуации остается, если к СМИ будут снова допущены нечестные их владельцы, а государство выпустит из своих рук рычаги контроля за языковой ситуацией. "Хорошо помним 30-е годы прошлого века, когда украинское Возрождение было расстреляно. Поэтому должны быть активными в аспекте отстаивания и распространения украинского языка как государственного", - подчеркнул Павел Гриценко.

Галина Шумицкая, профессор Ужгородского национального университета