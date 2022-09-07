Об этом сообщило МВД Украины в телеграмме .

"За минувшие сутки во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 23 человека, подозреваемых в причастности к не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях и сотрудничающих с российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, стражи порядка зафиксировали 11 военных преступлений России и 5 случаев разрушения или уничтожения жилья.

По каждому сообщению проводятся проверки для полного и объективного документирования преступлений захватчиков.

Сведения по этому поводу полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на 31 августа журналисты "Следствие.Инфо" и активисты "Антикоррупционного штаба" собрали в "Реестре российских военных преступников" около 150 тыс. профилей оккупантов, из них около 30 тыс. - полностью идентифицированы.

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