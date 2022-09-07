Украинская полиция за сутки зафиксировала 11 военных преступлений России и разоблачила 23 коллаборанта
В Украине 6 сентября полиция разоблачила 23 коллаборанта, зафиксировала 11 военных преступлений РФ и 5 разрушений жилья россиянами
Об этом сообщило МВД Украины в телеграмме .
"За минувшие сутки во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 23 человека, подозреваемых в причастности к не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях и сотрудничающих с российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в министерстве.
Кроме того, стражи порядка зафиксировали 11 военных преступлений России и 5 случаев разрушения или уничтожения жилья.
По каждому сообщению проводятся проверки для полного и объективного документирования преступлений захватчиков.
Сведения по этому поводу полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
- По состоянию на 31 августа журналисты "Следствие.Инфо" и активисты "Антикоррупционного штаба" собрали в "Реестре российских военных преступников" около 150 тыс. профилей оккупантов, из них около 30 тыс. - полностью идентифицированы.
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