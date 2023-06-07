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Украинская полиция спасла женщину и детей, застрявших в затопленном доме в оккупированных Олешках

7 июня, 2023 среда
23:46
Общество

Женщина с двумя детьми, застрявшими в затопленном доме во временно оккупированных Олешках, спасена

Об этом сообщает Ювенальная полиция Украины.

"Бойцы одной из артиллерийских бригад ВСУ, ныне защищающие Украину на южном направлении, во время полета БПЛА обнаружили на крыше одного из домов во временно оккупированных Олешках женщину с двумя детьми. Поэтому сразу было принято решение найти пути эвакуировать эту семью. И нам - это удалось", - говорится в сообщении.

Женщина с детьми была эвакуирована и оказана вся необходимая помощь.

Они находятся в безопасном месте.

  • 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild 7 июня упрекнул ООН и Красный Крест за бездействие в помощи с ликвидацией последствий подтопления из-за взорванной РФ Каховской ГЭС.
Украина
Херсонщина
Война с Россией
воєнні злочини Росії
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