Об этом сообщает Ювенальная полиция Украины.

"Бойцы одной из артиллерийских бригад ВСУ, ныне защищающие Украину на южном направлении, во время полета БПЛА обнаружили на крыше одного из домов во временно оккупированных Олешках женщину с двумя детьми. Поэтому сразу было принято решение найти пути эвакуировать эту семью. И нам - это удалось", - говорится в сообщении.

Женщина с детьми была эвакуирована и оказана вся необходимая помощь.

Они находятся в безопасном месте.