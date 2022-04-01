Украинская поэтесса Любовь Якимчук выступит на церемонии Grammy
Украинская поэтесса, драматург и сценаристка Любовь Якимчук прочтет свое стихотворение на церемонии премии Grammy в Лас-Вегасе
Об этом поэтесса рассказала на своей странице Facebook.
Любовь Якимчук прочтет стихотворение из своего сборника "Абрикосы Донбасса" на церемонии вручения американской музыкальной премии Grammy.
"Проект будет особенный, и посвящен Украине, о которой нужно говорить повсюду, в том числе во время церемонии, которую смотрят миллионы. Я же говорила, что Украину повсюду любят, и вот", - написала Якимчук.
Поэтесса Любовь Якимчук родилась в Первомайске, Луганской области. Ее второй сборник "Абрикосы Донбасса" вышел в "Издательстве Старого Льва" летом 2015 года. Книга попала в рейтинг 10 лучших украинских книг об АТО по версии украинского Forbes. Также она фигурирует в списке лучших книг десятилетия по читательской версии
Справка: Grammy Awards – это одна из самых престижных музыкальных наград американской Академии звукозаписи, существует с 1958 года. Церемония этого года состоится 3 апреля в Лас-Вегасе.
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