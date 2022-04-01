Украинская поэтесса Любовь Якимчук выступит на церемонии Grammy

Об этом поэтесса рассказала на своей странице Facebook.



Любовь Якимчук прочтет стихотворение из своего сборника "Абрикосы Донбасса" на церемонии вручения американской музыкальной премии Grammy.



"Проект будет особенный, и посвящен Украине, о которой нужно говорить повсюду, в том числе во время церемонии, которую смотрят миллионы. Я же говорила, что Украину повсюду любят, и вот", - написала Якимчук.



Поэтесса Любовь Якимчук родилась в Первомайске, Луганской области. Ее второй сборник "Абрикосы Донбасса" вышел в "Издательстве Старого Льва" летом 2015 года. Книга попала в рейтинг 10 лучших украинских книг об АТО по версии украинского Forbes. Также она фигурирует в списке лучших книг десятилетия по читательской версии



Справка: Grammy Awards – это одна из самых престижных музыкальных наград американской Академии звукозаписи, существует с 1958 года. Церемония этого года состоится 3 апреля в Лас-Вегасе.