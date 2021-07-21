Украинская, подозреваемого в пиратстве, арестовали на 48 дней
Представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко заявил, что жителю Николаевской области, которому объявили подозрение в пиратстве, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 48 дней
Об этом сообщает Укринформ.
"Только что, по ходатайству следователя СБУ, Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 48 дней", - сказал он.
Напомним, что СБУ задержала украинца, который захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп за его освобождение. Ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 446 Уголовного кодекса Украины, а именно: применении насилия, ограбление или другие враждебные действия в отношении экипажа морского судна.
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