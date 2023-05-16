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OPINION

Украинская победа может стать уникальной в мировой истории

Алексей Панич
16 мая, 2023 вторник
12:04
Мнение

Силовой выход украинской армии на границы до 2014 года был бы беспрецедентным событием для новейшей истории, потому что так с ядерными державами еще никто никогда не поступал

Еще один контекст ожидаемого украинского наступления.

В новейшей истории действительно случалось, что страна, имеющая ядерное оружие, проигрывала войну стране, не имеющей ядерного оружия.

Но если не ошибаюсь, все такие проигрыши можно разделить на две категории.

Либо война происходила только при поддержке ядерных держав и не завершалась полным разгромом одной из сторон (Корейская война 1950–1953 годов).

Или страна, имеющая ядерное оружие, была непосредственно одной из воюющих сторон на территории другой страны, и в конце концов сама решала вывести свои войска из этой страны, расценив продолжение войны как бесперспективное (США во Вьетнаме, Китай опять-таки во Вьетнаме (1979), СССР в Афганистане).

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Ни разу не было такого, чтобы страна, не имеющая ядерного оружия, просто выбросила со своей территории войска страны, имеющей ядерное оружие.

Ни разу не было такого, чтобы страна, не имеющая ядерного оружия, просто выбросила со своей территории войска страны, имеющей ядерное оружие

Правда, для прекращения Корейской войны понадобилась смерть Сталина, для вывода армии США из Вьетнама понадобились массовые протесты в США и очередная смена президента, а для вывода войск СССР из Афганистана должны были умереть сначала Брежнев, Андропов и Черненко. Потому этот сценарий точно не о ближайшем будущем.

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Но и силовой выход украинской армии на границы до 2014 года был бы беспрецедентным событием для новейшей истории, потому что так с ядерными государствами еще никто никогда не поступал.

И не факт, что для ядерных государств такой прецедент желателен.

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Об авторе. Алексей Паныч, философ, член Украинского центра Международного ПЭН-клуба, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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