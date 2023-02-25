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OPINION

Украинская победа: как мы ее видим?

Иосиф Зисельс
25 февраля, 2023 суббота
10:03
Мнение

Далеко не все войны оканчиваются ясной и однозначной победой или поражением

Напротив, после Второй мировой войны многие войны заканчивались очень неопределенными результатами, позволявшими высказывать десятки интерпретаций на тему, кто победил, а кто – проиграл.

Распространенные примеры – это замороженные или полузамороженные военные конфликты без договоров о мире или даже перемирие, когда линия фронта превращается в квази-стабильную линию, которая может существовать в таком состоянии десятилетиями.

Основная причина – войны перестали быть закрытыми, локальными событиями, где очевидно преимущество одной силы над другой, поэтому результат детерминирован соотношением сил и закрытостью конфликта. Открытые войны почти обречены на заморозку, потому что в мире много сил, которые подкармливают противников, чтобы не дать им проиграть.

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Война России против Украины менее чем за год незаметно для многих трансформировалась из чисто империалистической реваншистской войны в почти мировой конфликт (Третью мировую войну), потому что сегодня, прежде всего косвенно, в ней участвуют десятки стран мира, и количество таких стран быстро растет.

Война России против Украины менее чем за год незаметно для многих трансформировалась из чисто империалистической реваншистской войны в почти мировой конфликт (Третью мировую войну), потому что сегодня, прежде всего косвенно, в ней принимают участие десятки стран мира, и количество таких стран быстро растет

Вокруг Украины объединились около 50 демократических стран, оказывающих нам разнообразную помощь; Россия привлекла в свою банду изгоев мира (Северную Корею, Китай, Иран, Сирию, террористические группировки – Хамас, Талибан, Хезболлах и другие), которые помогают ей обходить санкции.

Можем констатировать, что впервые в мировой истории в результате войны мир разделился по цивилизационному разлому: демократическая цивилизация противостоит агрессивному военному натиску авторитарно-тоталитарной цивилизации.

Что мы хотим от победы?

– Идеальный мир для Украины – это такой результат войны, который дает Украине реальные долговременные гарантии ненападения на нее в ближайшие десятилетия;

– Россия в сегодняшних границах, с ее историей, по определению, не может трансформироваться в демократическую страну, живущую в мире со своими соседями. При любой власти она рано или поздно снова застабилизируется в обновленном империалистическом формате, потому что это не Путин создал такую Россию, это Россия избрала на трон такого преступника как Путин. И будет выбирать и дальше, вплоть до полного, сокрушительного разгрома.

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Россия в сегодняшних границах, с ее историей, по определению, не может трансформироваться в демократическую страну, живущую в мире со своими соседями. При любой власти она рано или поздно снова застабилизируется в обновленном империалистическом формате, потому что это не Путин создал такую Россию, это Россия избрала на трон такого преступника, как Путин. И будет выбирать и дальше, вплоть до полного, сокрушительного разгрома

– Россия должна вывести все свои войска с территории Украины за границу 1991 года;

– Руководство России и все исполнители преступных приказов должны предстать перед Международным трибуналом ("Новым Нюрнбергом") и понести заслуженное наказание;

– Россия должна полностью выплатить Украине все репарации и компенсации за экономические последствия войны;

– В Украине на ближайшие 30 лет должен быть гарантирован мир, а это будет возможно только тогда, когда Россия будет полностью разбита, демилитаризирована и дерашизирована.

Если вышеприведенные аксиомы не вызывают сопротивления, то понимание Украинской победы однозначно должно быть связано с сокрушительным поражением России в этой войне и ее желательно контролируемым распадом на груду обломков, некоторые из которых спустя десятилетия имеют небольшие шансы стать демократическими странами.

Понимание Украинской победы однозначно должно быть связано с сокрушительным поражением России в этой войне и ее желательно контролируемым распадом на груду обломков, некоторые из которых спустя десятилетия имеют небольшие шансы стать демократическими странами.

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У меня образование физика-теоретика и поэтому часто рефлексирую в аспектах теории вероятности. Все изложенное в этом эссе является субъективными мыслями, основанными на моих ощущениях окружающего нас мира.

Сразу отмечу, что хочу ошибиться в своих оценках ситуации вокруг нашей страны и внутри нее.

Попробую обозначить четыре основных варианта результатов этой войны, как я их вижу, начиная с варианта наименее вероятного и заканчивая самым вероятным:

1-й вариант – идеальный.

Украина при помощи союзников побеждает в этой войне, Россия капитулирует, международные оккупационные силы контролируют российскую территорию, под этим контролем Россия разделяется мирно на естественные части, которые постепенно становятся отдельными странами и в которых в результате коалиции союзников начинает системно внедряться новая экономическая система, демократическая строй, политические партии, демократические выборы, независимая судебная система и другие составляющие демократической цивилизации. Пример – Вторая мировая война.

Цена – очень большие жертвы как человеческие, так и экономические.

2-й вариант – компромиссный.

ВСУ вытесняют российские войска за границы 1991 года, и на этом война на время прекращается. Россия остается в своих границах, с авторитарным режимом, под определенными санкциями, потому что не соглашается на условия победителей, тянет с мирным договором, потому что в нем не заинтересована, мечтает о реванше, собирается с силами, провоцирует стычки и обстрелы через границу, накапливает оружие и ресурсы с помощью своих союзников-изгоев и через несколько лет начинает новую войну против Украины. Пример – война на Ближнем Востоке.

Цена – большие человеческие и экономические жертвы.

3-й вариант – неудовлетворительный.

Украине удается освободить только часть территории, условно линии 23 февраля 2022 года, официального перемирия нет, мирного договора – тоже, потому что обе стороны этого не хотят, а желают продолжать войну, но больших сил нет ни у кого, поэтому войне нет конца .

Цена – умеренные жертвы.

4-й вариант – беспросветный.

После нескольких мощных наступлений и контрнаступлений с обеих сторон, осенью этого года линия фронта становится квази-стабильной, сил на новые наступления нет ни у кого, война становится полузамерзшей, взаимные обстрелы продолжаются с небольшой активностью, случаются вылазки ДРГ и провокации, ни мира — ни войны становится перманентной, без надежды на кардинальное решение. Пример: война на Донбассе между 2017 и 2022 годами.

Цена – минимальные жертвы.

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Примечания: Понятно, что приведенное выше распределение вероятностей разных вариантов Украинской победы не является статическим, поскольку зависит от многих мощных факторов (нашей мотивации и нашего терпения, помощи союзников, а главное – от нашей способности к массовой социальной интеграции, и как результат – от срока достижение национального консенсуса). Поэтому мы можем увидеть со временем смены или даже рокировки соседних позиций.

Единственное, чего нет и никогда не будет в этом распределении вероятностей – это наше поражение.

Источник

Об авторе. Иосиф Зисельс, участник Инициативной группы "Первого декабря".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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