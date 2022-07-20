Украинская певица Яна Соломко выступила на концерте в Москве
Украинская певица, финалистка шоу "Холостяк-1" Яна Соломко спела для страны-оккупанта
Об этом сообщает ТСН.
Украинская певица Яна Соломко, известная под псевдонимом SOYANA, впервые со дня полномасштабного вторжения России в Украину, засветила свое выступление в столице государства-агрессора. Речь идет о концерте Summer Sound. На видео, которое певица запостила в сети Инстаграм, она с московской сцены говорит: "Мне очень приятно здесь быть".
До этого все месяцы полномасштабной войны SOYANA не давала о себе знать.
Напомним, Яна Соломко родилась в Полтавской области. С детства участвовала в престижных музыкальных конкурсах. Ее звезда зажглась на телепрограмме "Шанс". Но настоящую популярность девушке подарило участие в телешоу "Холостяк". В прошлом году СМИ сообщили, что певица переехала в Россию.
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