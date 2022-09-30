Украинская певица посвятила песню женам защитников "Азовстали", которые ждут своих мужей
Новая украинская певица YAROMIYA презентовала песню "Чекати тебе" и клип, которые посвятила женщинам защитников Мариуполя, которые до сих пор остаются в российском плену
Видео на песню обнародовали на YouTube канале певицы.
YAROMIYA – новое лицо современной украинской музыки. Первая песня певицы – "Украина" – вышла в этом году. Вслед за ним YAROMIYA презентовала композицию "Журавли", которая до сих пор набирает обороты в радиоэфире.
21 сентября из российского плена вернулись 215 украинских героев, из них 108 – бойцы полка "Азов". Каждый день плена за спинами воинов стоят их семьи, которые продолжают борьбу за освобождение и не дают миру забыть имена героев.
Новая песня "Чекати тебе" и клип были заготовлены еще до войны. А сейчас композиция приобрела совершенно новые значения в нынешних реалиях.
"Чекати тебе" - это лирический мотив о таком близком всем нам чувстве разлуки. Каждый из нас хоть раз в жизни переживал расставание с любимыми и близкими. Оставшись наедине с собственными сокровенными размышлениями, проживаешь новое осознание себя и своих чувств. Мы мучаемся, жаждем встречи, просматриваем в памяти счастливые мгновения, а между тем дни вокруг становятся мрачнее. Все наши мысли поглощают желание встречи на вера в то, что она обязательно состоится. Я хочу посвятить эту песню всем женам защитников из "Азовстали", мужья которых еще, к сожалению, не вернулись домой, но мы обязательно дождемся!" - прокомментировала YAROMIYA.
- 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, увольнение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.
- Впоследствии СБУ обнародовала видео первых минут увольнения украинских защитников.
- В России 29 сентября заговорили об экстрадиции командиров "Азова", освобожденных из плена
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