Украинская певица Алина Паш завоевала международную премию Music Moves Europe Awards 2022

Об этом сообщает пресс-служба конкурса.



"Сильный вижуал, сильный продакшн. Действительно интересная и уникальная артистка. Действительно, можно сразу сказать, какие ценности она отстаивает", - прокомментировало жюри победу Алины Паш.



Победителей Music Moves Europe Awards выбрало экспертное жюри, в состав которого вошли Gemma Bradley (BBC Radio 1), Cindy Castillo (Mad Cool Festival), Kevin Cole (KEXP), Bryan Johnson (Spotify) и почетный член жюри – украинская реперка alyona alyona, победившей в прошлом году в номинации Public Choice 2021.



Справка: Алина Паш родом из Закарпатья, в 2017 году окончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств. Паш – певица, реперка, финалистка шестого сезона вокального шоу "X-Фактор".



Music Moves Europe Awards – это премия ЕС за популярную современную музыку, ее цель – отметить новых европейских артистов и поддержать их в развитии их международной карьеры. Премия награждала таких исполнителей, как Stromae, Adele, Mumford & Sons, Dua Lipa, Rosalia, Meduza, Lous and the Yakuza, Inhaler и прошлогодняя победительница alyona alyona.



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