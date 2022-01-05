Украинская песня "Шум" группы Go_A попала в тройку самых популярных на Евровидении
Песня "Шум" украинской группы Go_A, с которой они участвовали в "Евровидении" в прошлом году, попала в тройку лучших за всю историю песенного конкурса
Об этом сообщает Eurovision Song Contest Radio.
Радио ежегодно проводит голосование среди слушателей по поводу самых популярных песен в истории "Евровидения" и составляет список из 250 композиций.
В этом году первое место заняла песня "Euphoria", с которой шведская певица Loreen победила на конкурсе 2012 года в Баку. Второе место заняли победители Евровидения 2021: итальянская группа "Måneskin" с песней "Zitti E Buoni".
На третьем месте - украинцы Go_A с песней "Шум".
Еще одна песня группы Go_A "Соловей", с которой она должна был ехать на "Евровидение" в 2020 году, заняла 128 место.
Песня Джамалы "1944", с которой Украина победила на 61-м конкурсе "Евровидение" в 2016 году, заняла 14-е место. Верка Сердючка с "Dancing Lasha Tumbai" (2007 год) - на 72 месте, Руслана с песней "Дикие танцы" (2004 год) - на 78 месте.
Также в рейтинг попали Ани Лорак с песней Shady Lady (108 место) и Светлана Лобода с композицией Be My Valentine (242 место).
- Напомним, песня "Шум" группы Go_A стала первой украиноязычной композицией, попавшей в чарт Billboard.
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