Украинская опера Chornobyldorf вошла в шестерку лучших в мире на конкурсе Music Theatre Now

Об этом говорится на странице конкурса в Facebook.

Победителями пятого конкурса современного музыкального театра и новой оперы MTNow 2021 стали шесть произведений из Украины, Венгрии, Австралии, Нидерландов, Южной Африки и Словении.



Археологическую оперу Chornobyldorf создали композиторы Роман Григорив и Илья Разумейко в 2020 году. Она показывает потомков человечества, выживших после многочисленных катастроф, оказавшихся в мире после смерти капитализма, оперы и философии и пытающихся создать собственную цивилизацию.



Одну из ролей в этой опере сыграл украинский писатель Юрий Издрик.



Chornobyldorf дает вам потрясающее и удивительное, архаичное и одновременно современное художественное видение того, какой может быть жизнь после апокалипсиса. Это настоящее зрелище, объединяющее в себе множество ритуалов, визуальных изображений, движений и звуков, которые кажутся знакомыми и одновременно такими, которых вы никогда не переживали. Гравитационная сила постановки затягивает зрителя в свой мир и приглашает к индивидуальным рефлексиям о состоянии нашего общества", - так описало украинскую оперу жюри конкурса.

Напомним, украинский фильм "Плохие дороги" попал в длинный список премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм".

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Music Theatre Now - это конкурс, основанный Международным Институтом театра и Роттердамским оперным фестивалем при поддержке ведущих современных оперных фестивалей мира. Раз в три года жюри конкурса рассматривает более 500 спектаклей из более чем 50 стран.