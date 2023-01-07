Украинская нация полностью изменится после войны с Россией, - историк Плохий
Историк Сергей Плохий уверен, что украинская нация очень сильно изменится после победы в войне с РФ
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Вопрос истории в контексте российско-украинской войны чрезвычайно важен. Эта война стала историческим событием. И это касается не только Украины, но и всего мира. Фактически агрессия РФ стала завершением периода мира после Холодной войны", - пояснил Плохий.
Историк отметил, что украинское общество очень сильно меняется с 2014 года.
"Эта война полностью реструктуризирует отношения в Европе и мире. Конечно, эта война очень сильно изменит Украину. Нации переформатируются в контексте очень важных, хотя в большинстве и трагических событий. Для меня нет никакого сомнения, что с 2014 года в украинском обществе начались происходить тектонические изменения, а 300 дней полномасштабной войны только усилили эти процессы", - добавил он.
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