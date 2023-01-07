"Украинская молитва звучит в Лавре. Сбывается то, к чему так стремились миллионы украинцев", - Порошенко

Об этом политик заявил у себя на фейсбуке.

"Уже четвертый год подряд светлый день Рождества Христова мы празднуем в независимой Православной церкви Украины. С удовольствием вспоминаю этот день ровно 4 года назад, когда сердце Киева - Святая София дождалась события, о котором мечтало не одно поколение. Первая после Томоса служба состоялась именно здесь, под сенью Богородицы Оранты", - напомнил Порошенко.

"А уже сегодня блаженнейший митрополит Эпифаний совершает первую службу в Киево-Печерской Лавре . Украинская молитва звучит в Лавре. Сбывается то, к чему так стремились миллионы украинцев. Все становится на свои места", - отметил Петр Порошенко.

Читайте также : ПЦУ сможет и дальше проводить службы в Лавре, - глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести

"От всего сердца поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова! Мира и веры всей нашей большой единой семье. Христос родился! Славим Его!", - поздравил украинцев Порошенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb