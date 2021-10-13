Украинская медалистка Олимпиады-2020 объявила о завершении карьеры в 22 года

Об этом Шинкаренко сообщила в Instagram.

22-летняя спортсменка заявила, что пора идти дальше и создавать семью.

"Я закончила свою профессиональную спортивную карьеру на прекрасной ноте - олимпийская медаль. Почему так рано? А чего тянуть? Комплект медалей с чемпионатов мира и Европы есть. Олимпийская медаль - мечта с детства, которая осуществилась. Рано или поздно это придется сделать и идти дальше, создавать семью, детей", - написала Шинкаренко.

Алина Шинкаренко завоевала бронзу Олимпиады-2020 в командных соревнованиях. Также она является четырехкратной чемпионкой Европы и чемпионкой мира.



Напомним, 7 августа сборная Украины по артистическому плаванию выиграла бронзовую медаль в групповых упражнениях на Олимпийских играх в Токио.