"Украинская мечта": Зеленский анонсировал старт программы выгодных кредитов для украинцев

Об этом он сказал в ходе ежегодного послания к Верховной Раде, передает Еспресо.TV.



"Вскоре мы запускаем программу "Украинская мечта", по которой каждый гражданин нашего государства, уплачивающий налоги, сможет получить кредит по ставке 5%. 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости, электромобиля и получения образования или смены профессии", - заявил Владимир Зеленский во время ежегодного послания к Верховной Раде.



Он отметил, что в Украине работает программа "5-7-9". Согласно ей государство через Фонд развития предпринимательства покрывает часть кредитного риска бизнеса, создавая условия для привлечения банковского кредита.



"Впервые в истории независимой Украины ставка кредитов для малого и среднего бизнеса опустилась ниже 10%. Это в среднем 9,7%. Благодаря программе "5-7-9" бизнес Украины получил более 70 млрд грн, создал тысячи рабочих мест", - сказал Владимир Зеленский.

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