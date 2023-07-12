Украинская "Мавка" появится в кинопрокате Литвы
Украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" в субботу, 15 июля, появится в прокате во всех кинотеатрах Литвы
Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.
Отмечается, что также состоятся спецпоказы мультфильма на украинском языке, их будут транслировать в наибольших кинотеатрах, в частности Forum Cinemas, Apollo, Cinamon, Multikino, Pasaka, Spindulys, Atlantis.
Что известно о мультфильме "Мавка. Лесная песня"
Это украинский 3D-анимационный фильм, созданный по мотивам драмы-феерии Леси Украинки и образов народной мифологии. Фильм рассказывает о любви Мавки, духа леса, и Лукаша, крестьянина-музыканта, а также об их борьбе с жестокой Килиной, которая хочет использовать дерево жизни для своих корыстных целей.
Работа над мультфильмом "Мавка. Лесная песня" началась еще в 2015 году. В эти годы создатели меняли сюжет, дизайн героев, бюджет и дату премьеры. Фильм был завершен в конце 2022 года.
Фильм получил государственную поддержку в размере 25% первоначального бюджета, который на тот момент оценивался более чем в 98 млн грн. В 2020 году Совет по государственной поддержке кинематографии одобрил увеличение бюджета проекта в 1,9 раза.
Премьера мультфильма "Мавка. Лесная песня" в кинотеатрах прошла 2 марта.
Кассовые сборы за первый уикенд составили 24,9 млн грн, мультфильм посмотрели почти 190 тысяч зрителей.
На вторую неделю проката в Украине лента обошла "Аватар 2" по количеству проданных билетов. Также стало известно, что мультик покажут более чем в 80 странах мира,
21 марта сообщалось, что "Мавка. Лесная песня" стала самым кассовым украинским фильмом за времена независимости.
Студия Animagrad, принадлежащая Film.UA Group, будет сотрудничать с французской компанией TeamTO в производстве 3D-мультсериала по мотивам мультфильма "Мавка".
По состоянию на 13 июня "Мавка. Лесная песня" за пятнадцать недель в национальном прокате собрала 150 952 041 грн.
16 июня во Вьетнаме стартует показ дублированной версии. 29 июня зрители в Сербии и Черногории увидели кинотеатральную премьеру украинского анимационного фильма "Мавка. Лесная песня".
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