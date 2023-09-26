Украинская лента "Почему я жив" стала лауреатом премии кинофестиваля в Нигерии в трех номинациях

Об этом сообщает ГосКино Украины.

Фильм "Почему я жив" завоевал первенство в трех номинациях трехдневного кинофестиваля Ibadan International Film Festival, который прошел в Нигерии, а именно:

Номинация "Лучшая операторская работа". Главным оператором фильма был Даниил Дедков;

В номинации "Лучшая мужская роль" победили Виктор Жданов за роль Олексы;

Лента "Почему я жив" победила в номинации "Лучший полнометражный фильм".

Фильм создан по автобиографическому рассказу сценариста Евгения Митько, который родом из Мариуполя, "Теперь я турок, не казак…".

Сюжет рассказывает о 1940-х годах, довоенной жизни в небольшом украинском городе на берегу Азовского моря, с хорошим семейным бытом, сварливыми соседями, самодеятельной оперой. С танцплощадкой в городском саду, с гонением за вероисповедание, доносами и, конечно, с любовью.

В главных ролях фильма сыграли Роланд Мишко, Анастасия Марков, Виктор Жданов, Ирина Мельник, Ольга Радчук, Алексей Горбунов, Георгий Делиев и другие.

Продюсерами фильма стали Андрей Осипов и Елена Дементьева. Фильм снят Одесской киностудией при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

Ibadan International FILM Festival – это трехдневное событие, на котором демонстрируются различные короткометражные и полнометражные фильмы. В этом году кинофестиваль проходил в городе Мбадан, штат Ойо, Нигерия с 21 по 23 сентября.