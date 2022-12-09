Украинская лента "Клондайк" вошла в лонглист на "Оскар"
Драма "Кондайк" Марины Эр Горбач попала в полный список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный полнометражный фильм"
Полный список претендентов на Оскар опубликовали на официальном сайте премии.
Украинская драма режиссера Марины Эр Горбач оказалась в полном списке соискателей премии "Оскар". Лента может выиграть награду за "Лучший международный полнометражный фильм".
"Июль 2014 года, Донбасс. Молодые супруги готовятся стать родителями. Несмотря на постоянные ссоры, муж и брат жены стремятся одного — эвакуировать беременную женщину. Но она отказывается ехать, даже когда село захватывают вооруженные группировки. Тем временем в небе над ними сбивают гражданский самолет" , – говорится в синопсисе фильма.
- Напомним, украинский фильм "Клондайк" о войне с РФ и катастрофе МН17 получил награду Берлинале. В конце августа у сети появился его официальный трейлер.
- Ленты "Памфир", "Клондайк", "Видение бабочки" и "Отблеск" стали лидерами по количеству номинаций национальной премии кинокритиков "Киноколо".
- В ноябре украинская драма "Клондайк" Марины Эр Горбач завоевала награды на кинофестивалях в Анкаре в Турции и греческих Салониках.
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