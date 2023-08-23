Украинская лента "Довбуш" выйдет в прокат в Германии на День Независимости

Об этом информирует Государственное агентство Украины по вопросам кино .

"Премьера в Германии состоится одновременно с украинским - в знаковый для украинцев день, праздник воли. За нее боролись герои фильма - опрышки и продолжает бороться современное поколение", - говорится в заявлении.

Будут показывать "Довбуша" на украинском языке с немецкими субтитрами.

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В приключенческо-историческом экшне говорится о событиях начала 18 века. Олекса Довбуш возглавил восстание гуцулов против польской шляхты, правившей жестко. Шляхта пыталась уничтожить Довбуша, но он перехитрил их. История опрышков актуальна и сегодня, она вдохновляет поколение борцов за свободу родной земли. Фильм о силе и любви Олексы, о его жизни и победе над смертью можно будет увидеть на большом экране ко Дню Независимости.

Лента режиссера Олеся Санина появится в кино с 24 августа.

Справочно. Олекса Довбуш – украинский опрышок, самый известный из опрышковских вожаков в Карпатах. Забирал деньги и имущество у богачей и делился с бедными.

Съемки начались в 2018 году, а в июле 2021 года сообщалось, что на Франковщине завершали съемку "Довбуша".

Значительную часть фильма сняли в Карпатах. Интересно, что герои ленты говорят не литературным украинским языком, а приближенным к звучанию в украинских Карпатах.

6 декабря 2021 появился первый трейлер самого дорогого украинского фильма "Довбуш".

20 августа в Ивано-Франковске стартовала серия допремьерных показов украинского полнометражного фильма "Довбуш". Часть средств по билетам передадут ВСУ. На следующий день во Львове возле Оперного театра прошел перформанс по случаю допремьерного показа украинского фильма "Довбуш".

Бывшие футболисты сборной Украины Артем Милевский и Артем Федецкий заявили , что получили эпизодические роли в фильме Довбуш украинского режиссера Олеся Санина.