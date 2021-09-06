Украинская легкоатлетка победила на этапе Континентального тура в Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Украинка Марина Бех-Романчук выиграла соревнования по прыжкам в длину в рамках очередного этапа Континентального тура в Италии.



Легкоатлетка заняла первое место с результатом 6,70 метра. Украинка опередила Анастасию Мирончик-Иванову (6:45) и Милицу Гардешевич (6,38).



8-9 сентября в Цюрихе Марина Бех-Романчук представит Украину на финальном этапе Бриллиантовой лиги.



На Олимпиаде-2020 Марина Бех-Романчук не сумела завоевать медаль. Украинка заняла пятое место.

Напомним, 3 августа Марина Бех-Романчук на Олимпийских играх в Токио осуществила пять заступов в финальных соревнованиях по прыжкам в длину и финишировала пятой .

2 сентября украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук заявила, что в начале карьеры отклонила предложение о смене гражданства.

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