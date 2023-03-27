Украинская культура в Японии и поддержка художников: Ткаченко встретился с японским послом
В понедельник, 27 марта, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко провел встречу с послом в Японии в Украине Мацудой Кунинори. Чиновники обсудили поддержку украинских художников и продвижение украинской культуры в азиатском государстве
Об этом пишет Александр Ткаченко в телеграмме .
Отмечается, что к приоритетным направлениям сотрудничества Японии и Украины в культурной сфере входит защита, сохранение и реставрация культурного наследия, а также помощь в проведении консервации и аварийных работ на поврежденных или разрушенных объектах;
Чиновники обсудили поддержку украинских культурных институций, художников культурной сферы и креативных индустрий в Украине, а также диджилизацию и оцифровку культурного наследия Украины.
Кроме того, Ткаченко упомянул о поддержке в продвижении украинской культуры в Японии.
"Как-то гастроли Национальной оперы Украины с балетами и Симфонического оркестра Национальной филармонии", - пояснил он.
Также были обсуждены меры по противодействию российской дезинформации и пропаганде путем распространения информации о событиях в Украине, в том числе через японские медиа, работающие в Украине;
Ткаченко отметил необходимость финансирования украинского культурного фонда и Украинского института книги.
"Я всегда подчеркиваю, что нам нужна поддержка тех художников, которые остались работать в Украине", - добавил министр.
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