Об этом пишет Александр Ткаченко в телеграмме .

Отмечается, что к приоритетным направлениям сотрудничества Японии и Украины в культурной сфере входит защита, сохранение и реставрация культурного наследия, а также помощь в проведении консервации и аварийных работ на поврежденных или разрушенных объектах;

Чиновники обсудили поддержку украинских культурных институций, художников культурной сферы и креативных индустрий в Украине, а также диджилизацию и оцифровку культурного наследия Украины.

Кроме того, Ткаченко упомянул о поддержке в продвижении украинской культуры в Японии.

"Как-то гастроли Национальной оперы Украины с балетами и Симфонического оркестра Национальной филармонии", - пояснил он.

Также были обсуждены меры по противодействию российской дезинформации и пропаганде путем распространения информации о событиях в Украине, в том числе через японские медиа, работающие в Украине;

Ткаченко отметил необходимость финансирования украинского культурного фонда и Украинского института книги.

"Я всегда подчеркиваю, что нам нужна поддержка тех художников, которые остались работать в Украине", - добавил министр.