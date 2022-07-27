Украинская культура глазами Запада: как прорваться через российские мифы и старую оптику восприятия Украины? Онлайн-проект "Собственные имена"
27 июля в 19:00 состоится шестой эфир онлайн-проекта Мирославы Барчук "Собственные имена", гостьей которого станет Оксана Пахлевская, писательница, культуролог, профессор Римского университета "Сапиенца"
Тема программы: "Украинская культура глазами Запада: как прорваться сквозь российские мифы и старую оптику восприятия Украины".
Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:
- Чем "Толстоевский" очаровал европейскую литературу и как "загадочная русская душа" пленила западных интеллектуалов?
- Как и кем формировались представления западной академии об Украине?
- Какие главные стереотипы по отношению к Украине существуют в западных интеллектуальных средах? Чем они притягивают и как с ними работать?
- Как развивалась украинистика в западных университетах 30 лет назад и каковы ее перспективы сегодня?
Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.
"Собственные имена" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы относительно событий сегодня.
Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года – ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале "Первый". Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Член Украинского ПЭН.
Оксана Пахлевская – писательница, культуролог, профессор Римского университета "Сапиенца"
Онлайн-проект "Собственные имена" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).
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