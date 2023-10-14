"Украинская культура должна быть впереди политики и экономики": общественный деятель Аблялимова на форуме Via Carpatia
Эльмира Аблялимова, общественный деятель, культуролог, экс генеральный директор Бахчисарайского государственного историко-культурного заповедника, считает, что важно перестроить систему и сделать так, чтобы украинская культура была впереди политики и экономики
Об этом она сказала во время трансляции панели "На перекрестке. Судьба традиции в глобализированном мире" форума Via Carpatia в эфире Еспресо.
"На мой взгляд, мы - когда я говорю "мы" - я говорю "Украина" - унаследовали ту систему, когда базовой есть политика, потом экономика и только потом культура. Культура не может быть вне экономики, культура не может быть даже вне политики, потому что культура должна быть впереди", – считает Аблялимова.
Общественный деятель отметила, что перестройка действующей системы – это задача для украинцев сейчас.
"Тогда, мне кажется, Украины 2014 года образца уже не будет, а будет новая, фантастическая, как мы говорим, Украина. Это к вопросу о том, как нас видят в мире и как мы сами себя видим. И мне кажется, что этот тезис очень важен", - отметила она.
- 14-15 октября в Ивано-Франковске проходит Шестой международный художественно-интеллектуальный форум Via Carpatia: "Будущее традиции: украинское в глобальном мире". Программа форума
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