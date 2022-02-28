Украинская криптоплатформа KUNA по инициативе Михаила Чобаняна создала криптовалютный благотворительный фонд, уже собравший почти $13 000 000

Из криптовалютного фонда от KUNA будут закупаться все необходимые для военных вещи, техника и будет обеспечиваться финансовая поддержка военных и населения.

Вы также можете присоединиться к этому фонду и пересказать любую крипту, поддерживаемую KUNA:

через сервис MyKuna по ссылке: https://my.kuna.io/en/kunaid-ukraine

с помощью KunaCode – присылайте код t.me/KunaOtc и только ему!

По состоянию на 11:00, 28 февраля уже собрано почти $12,977,722 со всего мира.

⚡️За обновлением следите в официальных каналах KUNA

https :// t . me / michaelchobanian – основатель KUNA, единственный, кто с представителями власти Украины

https :// t . me / Kuna _ official - новостной канал KUNA

Спасибо братьям и сестрам со всего мира, которые поддержали эту инициативу. Так держать!

Верим в крипту! Верим в Украину!