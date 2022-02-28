Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Украинская криптоплатформа KUNA по инициативе Михаила Чобаняна создала криптовалютный благотворительный фонд, уже собравший почти $13 000 000

Украинская криптоплатформа KUNA по инициативе Михаила Чобаняна создала криптовалютный благотворительный фонд, уже собравший почти $13 000 000

28 февраля, 2022 понедельник
16:11
Экономика

Украинская публичная криптоплатформа KUNA отключила торговые пары в рублях, закрыла возможность ввода/вывода рубля и создала криптовалютный фонд для благотворительных организаций в Украине

Из криптовалютного фонда от KUNA будут закупаться все необходимые для военных вещи, техника и будет обеспечиваться финансовая поддержка военных и населения.

Вы также можете присоединиться к этому фонду и пересказать любую крипту, поддерживаемую KUNA:

  • через сервис MyKuna по ссылке: https://my.kuna.io/en/kunaid-ukraine
  • с помощью KunaCode – присылайте код t.me/KunaOtc и только ему!

По состоянию на 11:00, 28 февраля уже собрано почти $12,977,722 со всего мира.

⚡️За обновлением следите в официальных каналах KUNA

https :// t . me / michaelchobanian – основатель KUNA, единственный, кто с представителями власти Украины

https :// t . me / Kuna _ official - новостной канал KUNA

Спасибо братьям и сестрам со всего мира, которые поддержали эту инициативу. Так держать!

Верим в крипту! Верим в Украину!

CRYPTO FUND OF UKRAINE 11:00 (UTC+2)

Coin

Amount

$ Value

Coin change in 1 hour

BTC

115.60

=

4,528,946

+

1,12

TRC20 network

USDT

1,047,719

=

1,047,719

+

14,918.00

ERC20 network

ETH

2, 125.00

=

5,859,253

+

30.00

USDT

1,179,000

=

1,179,000

+

35,657.00

USDC

114,078

=

114,078

+

4,260.00

STARL

5,609,868,686

=

91,701

SAITOK

3,582,608,326

=

9,135

GRC

184,800

=

14,870

DAI

9,586

=

9,586

DYP

25,000

=

4,409

PIST

60,000

=

7,080

OCEAN

10,000

=

4,333

GEL

4,800

=

3,148

MAHA

1,000

=

3,050

YFI

0.069

=

1,341

RFX

150,000

=

4,406

KLEE

14,703,318,902

=

1,176

Другие ERC20 token total в USD

=

16,580

BSC network

BNB

18.57

=

6,855

X2P

98,000,129

=

46,590

ETH

2.68

=

7,075

BSC-USD

2,519

=

2,522

TPT

100,000

=

1,417

TIGER

200,000

=

1,308

SHIBELON

1,000,000

=

1,200

другие BSC токены total в USD

=

1,325

SHOWTRACE network

SHOWTRACE токены total в USD

=

8,012

POLYGON network

POLYGONE токены total в USD

=

1,607

$Total Worldwide Support

12,977,722

Новости
криптовалюта
Читайте также:
Віктор Ягун
27 февраля, 2022 воскресенье
Боеспособные части армии Беларуси перейдут на сторону Украины и вместе отправятся в Минск, - генерал Ягун
Олександр Лукашенко
28 февраля, 2022 понедельник
Референдум в Беларуси: 65,16% опрошенных проголосовали за поправки в конституцию, - ЦИК
25 февраля, 2022 пятница
"Вооруженные силы Украины ударили ракетами по российскому военному аэродрому", – Георгий Тука
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.26
    Покупка 29.26
    Продажа 31.92
  • EUR
    Покупка 33.01
    Продажа 35.79
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
28 февраля
18:21
Уверен, что это реально, - Зеленский прокомментировал подписание заявки Украины на членство в ЕС
18:04
Енс Столтенберг
НАТО не планирует вводить бесполетную зону над Украиной
18:00
Российские войска могут глушить интернет, связь и телевидение в прифронтовой зоне для распространения дезинформации, - Киевская ОГА
17:57
Зеленский подписал заявку Украины на членство в ЕС. Фотофакт
17:45
Макрон позвонил Путину и Зеленскому
17:38
Украинские футболисты-легионеры перевели на нужды армии более 16 млн. грн.
17:33
В Донецкой области российские военные убили 46 мирных жителей с момента эскалации 17 февраля
17:25
Airbnb предоставит бесплатное жилье для 100 тысяч украинских беженцев
17:20
YouTube заблокировал ряд российских ТВ-каналов в Украине
17:17
У Путина отобрали черный пояс из тхэквондо
17:03
Монастырський
Украина требует исключить Россию из Интерпола
16:51
Венгрия
Венгрия не станет страной-транзитером оружия для Украины
16:50
Городскому голове Купянска в Харьковской области сообщили о подозрении за намерение "сдать" город
16:39
Швейцария введет против РФ все санкции, введенные ЕС
16:38
На Харьковщине россияне обстреливают мирные районы из тяжелой артиллерии, погибли 11 человек, - глава ОГА
15:58
Российская артиллерия обстреляла Северодонецк, одна женщина погибла, есть раненые
15:48
Роман Абрамович
Абрамович по просьбе Украины приехал в Беларусь для содействия украино-российским переговорам
15:44
ФСБ
Минцифры: перестал работать сайт ФСБ России
15:39
Люксембург передаст Украине военную помощь
15:38
Android
АЮУ открывает горячую линию для предоставления правовой помощи
15:32
Укрзалізниця будет возвращать средства за рейсы, отмененные в связи с военными действиями
15:27
В Киеве комендантский час будет действовать с 20:00 до 7:00
15:14
В Чехии поддерживают ускоренное вступление Украины в ЕС
14:58
В Василькове в результате обстрелов без отопления остались 12 домов, Киевская ОГА продолжает восстанавливать котельные
14:56
До 14:00 было уничтожено более 200 единиц техники захватчиков на направлениях трассы Ирпень-Житомир, - Арестович
14:42
"Russian ship - Fuck you": киберполиция сообщила о благотворительном NFT-проекте в поддержку ВСУ
14:38
Министр обороны Германии обсудит в НАТО ядерные угрозы Путина
14:22
В РФ общественные деятели создали Антивоенный комитет России
14:10
Япония предоставит дополнительные $100 млн для поддержки Украины, - Зеленский
14:09
Защитники о. Змеиный живы!
14:06
Зеленский объявил о создании "Интернационального легиона" для борьбы с путинизмом
13:55
"Открываем киберфронт": СБУ призвала украинцев сообщать в чат-бот об уязвимости киберзащиты российских объектов
13:38
Оккупанты создали фейковый сайт "Вернись живым"
13:22
В Киеве воздушная тревога
13:20
Харьков обстреляли "Градами", советник МВД заявляет о "десятках раненых"
13:06
В Беларуси начались переговоры между Украиной и РФ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
13:06
В Ахтырке из-за подрыва нефтебазы начался пожар
13:01
"Путин проиграл войну Украине и подлежит отстранению или ликвидации": Центр исследований армии призвал россиян спасти будущее их детей
12:48
Франция передает Украине более 30 тонн гуманитарной помощи
12:44
По законам военного времени: Кличко предупредил, что мародеров в Киеве будут обезвреживать без предупреждения
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV