Украинская криптоплатформа KUNA по инициативе Михаила Чобаняна создала криптовалютный благотворительный фонд, уже собравший почти $13 000 000
Украинская публичная криптоплатформа KUNA отключила торговые пары в рублях, закрыла возможность ввода/вывода рубля и создала криптовалютный фонд для благотворительных организаций в Украине
Из криптовалютного фонда от KUNA будут закупаться все необходимые для военных вещи, техника и будет обеспечиваться финансовая поддержка военных и населения.
Вы также можете присоединиться к этому фонду и пересказать любую крипту, поддерживаемую KUNA:
- через сервис MyKuna по ссылке: https://my.kuna.io/en/kunaid-ukraine
- с помощью KunaCode – присылайте код t.me/KunaOtc и только ему!
По состоянию на 11:00, 28 февраля уже собрано почти $12,977,722 со всего мира.
⚡️За обновлением следите в официальных каналах KUNA
https :// t . me / michaelchobanian – основатель KUNA, единственный, кто с представителями власти Украины
https :// t . me / Kuna _ official - новостной канал KUNA
Спасибо братьям и сестрам со всего мира, которые поддержали эту инициативу. Так держать!
Верим в крипту! Верим в Украину!
|
CRYPTO FUND OF UKRAINE 11:00 (UTC+2)
|
Coin
|
Amount
|
$ Value
|
Coin change in 1 hour
|
BTC
|
115.60
|
=
|
4,528,946
|
+
|
1,12
|
TRC20 network
|
USDT
|
1,047,719
|
=
|
1,047,719
|
+
|
14,918.00
|
ERC20 network
|
ETH
|
2, 125.00
|
=
|
5,859,253
|
+
|
30.00
|
USDT
|
1,179,000
|
=
|
1,179,000
|
+
|
35,657.00
|
USDC
|
114,078
|
=
|
114,078
|
+
|
4,260.00
|
STARL
|
5,609,868,686
|
=
|
91,701
|
SAITOK
|
3,582,608,326
|
=
|
9,135
|
GRC
|
184,800
|
=
|
14,870
|
DAI
|
9,586
|
=
|
9,586
|
DYP
|
25,000
|
=
|
4,409
|
PIST
|
60,000
|
=
|
7,080
|
OCEAN
|
10,000
|
=
|
4,333
|
GEL
|
4,800
|
=
|
3,148
|
MAHA
|
1,000
|
=
|
3,050
|
YFI
|
0.069
|
=
|
1,341
|
RFX
|
150,000
|
=
|
4,406
|
KLEE
|
14,703,318,902
|
=
|
1,176
|
Другие ERC20 token total в USD
|
=
|
16,580
|
BSC network
|
BNB
|
18.57
|
=
|
6,855
|
X2P
|
98,000,129
|
=
|
46,590
|
ETH
|
2.68
|
=
|
7,075
|
BSC-USD
|
2,519
|
=
|
2,522
|
TPT
|
100,000
|
=
|
1,417
|
TIGER
|
200,000
|
=
|
1,308
|
SHIBELON
|
1,000,000
|
=
|
1,200
|
другие BSC токены total в USD
|
=
|
1,325
|
SHOWTRACE network
|
SHOWTRACE токены total в USD
|
=
|
8,012
|
POLYGON network
|
POLYGONE токены total в USD
|
=
|
1,607
|
$Total Worldwide Support
|
12,977,722
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