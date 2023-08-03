Украинская криптоплатформа CoinPay заявила о закрытии

Об этом сообщается на сайте .

Администрация сообщила, что с 7 августа 2023 года прекратится прием депозитов. С 17 августа будут отключены пользовательские интерфейсы. Клиенты организации должны вывести свои средства до этого срока.

Команда проекта не назвала конкретную причину закрытия CoinPay.

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Ранее Bitcoin Magazine писал со ссылкой на главу украинской биткоин-биржи Kuna Михаила Чобаняна , что Национальный банк направил поставщикам услуг в сфере цифровых активов запрос, в котором потребовал предоставить информацию об операциях и выписке по счетам за 2023 год, а также данные о приеме и переводе средств.

Сообщается, что НБУ требует от четырех украинских компаний предоставить финансовую отчетность в течение семи дней. В частности, речь идет о бирже Kuna, процессинговом провайдере CoinPay, платформе одноранговых платежей GEO Pay и площадке Qmall.

Чобанян напомнил, что за последние две недели в Киеве и Украине прошла первая волна обысков в биткоин-обменниках.

Что известно об урегулировании криптоплатформ в Украине

В июне Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦПФР) завершила обсуждение законопроекта о налогообложении биткоина и криптоактивов. Документ должен быть рассмотрен в Верховной Раде уже в сентябре.

Согласно законопроекту виртуальные активы будут делиться на три категории: токены электронных денег, токены с привязкой к активам, другие виртуальные активы. Заниматься выпуском токенов с привязкой к активам на торгах может только авторизованный в НКЦПФР эмитент.

7 июня стало известно, что Национальный банк Украины стремится привести регулирование рынка виртуальных активов к европейским стандартам, учитывая национальные особенности правовой и финансовой системы.

2 августа Бюро экономической безопасности Украины заявило , что государственный бюджет за десять лет потерял по меньшей мере 3 млрд грн налогов от деятельности криптобирж, которая до сих пор не урегулирована в Украине.

В пресс-службе БЭБ напомнили, что 17 февраля 2022 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О виртуальных активах", которым регулируются правоотношения в сфере обращения виртуальных активов в Украине.

Закон вступает в силу со дня внесения и принятия изменений в Налоговый кодекс Украины, однако до сих пор соответствующих норм об особенностях налогообложения операций с виртуальными активами принято не было.