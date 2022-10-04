Украинская короткометражка "Папины кроссовки" стала лучшей на кинофестивале в Португалии
Фильм Ольги Грусти "Папины кроссовки" получил награду BEAST - International Film Festival в Португалии
Об этом сообщила пресс-служба Госкино.
Краткометражная лента "Папины кроссовки" режиссера и автора сценария Ольги Журбы получила награду EAST WAVE AWARD за Лучший игровой фильм Международного кинофестиваля BEAST в Порто.
Фильм рассказывает историю 13-летнего Саши, который из интерната для детей, лишенных родительской опеки, должен отправляться жить в американскую приемную семью, но несколько не отпускает его.
"Это сногсшибательный фильм, который с беззастенчивой честностью разрывает сломанную систему, где ребенок оказывает молчаливое сопротивление общественному и институциональному пренебрежению, которое происходит каждую секунду фильма с нежной жестокостью", - комментируют фильм на сайте Европейской киноакадемии.
Роли в фильме исполнили непрофессиональные актеры Богдан Зенченко, Игорь Олейник, Дмитрий Бучек, Ольга Любарова, Елена Осина, Кори Энн Джейсон и другие. Автор сценария, режиссер, режиссер монтажа – Ольга Журба. Оператор – Владимир Усик.
Лента также сразится за победу в категории "Европейский короткометражный фильм" на European Film Awards 2022.
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