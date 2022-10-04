Об этом сообщила пресс-служба Госкино.

Краткометражная лента "Папины кроссовки" режиссера и автора сценария Ольги Журбы получила награду EAST WAVE AWARD за Лучший игровой фильм Международного кинофестиваля BEAST в Порто.

Фильм рассказывает историю 13-летнего Саши, который из интерната для детей, лишенных родительской опеки, должен отправляться жить в американскую приемную семью, но несколько не отпускает его.

"Это сногсшибательный фильм, который с беззастенчивой честностью разрывает сломанную систему, где ребенок оказывает молчаливое сопротивление общественному и институциональному пренебрежению, которое происходит каждую секунду фильма с нежной жестокостью", - комментируют фильм на сайте Европейской киноакадемии.

Роли в фильме исполнили непрофессиональные актеры Богдан Зенченко, Игорь Олейник, Дмитрий Бучек, Ольга Любарова, Елена Осина, Кори Энн Джейсон и другие. Автор сценария, режиссер, режиссер монтажа – Ольга Журба. Оператор – Владимир Усик.

Лента также сразится за победу в категории "Европейский короткометражный фильм" на European Film Awards 2022.