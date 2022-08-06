Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



Глен Грант прокомментировал важные элементы эффективности контратаки, имеющиеся в представлении военного видения боевых действий.



"Что касается украинской контратаки, то она несколько отличается от того, что себе представляет коллективный Запад, то есть это не совсем прорыв, а скорее пошаговый рывочный темп, дающий россиянам время пополнить свои резервы. Например, несколько недель назад атаковали мост под Херсоном, а тогда дали россиянам время на сооружение понтонных мостов и другие способы переправы через реку. Контратака должна быть молниеносной, где бы она ни происходила, чтобы у противника не было времени на должный ответ", - отметил военный эксперт.

Ночью на 27 июля в соцсетях появилась информация о возможных новых ударах ВСУ по Антоновскому мосту .

Также военный эксперт Defense Express Иван Киричевски считает, что Вооруженные силы Украины начали навязывать инициативу в российско-украинской войне

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