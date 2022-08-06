Украинская контратака отличается от того, что представляет коллективный Запад, - военный эксперт Глен Грант
Британский военный эксперт, полковник в отставке, Глен Грант, отметил, что контратаки украинских сил имеют пошаговый рывочный темп, что дает россиянам время пополнить свои резервы
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
Глен Грант прокомментировал важные элементы эффективности контратаки, имеющиеся в представлении военного видения боевых действий.
"Что касается украинской контратаки, то она несколько отличается от того, что себе представляет коллективный Запад, то есть это не совсем прорыв, а скорее пошаговый рывочный темп, дающий россиянам время пополнить свои резервы. Например, несколько недель назад атаковали мост под Херсоном, а тогда дали россиянам время на сооружение понтонных мостов и другие способы переправы через реку. Контратака должна быть молниеносной, где бы она ни происходила, чтобы у противника не было времени на должный ответ", - отметил военный эксперт.
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