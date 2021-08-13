Украинская компания организует туры в РФ и оккупированную Абхазию, в посольстве Грузии отреагировали

Об этом говорится в ответе на запрос Радио Свобода .

Ведомство отметило, что дружеские отношения между странами "находятся на высоком уровне".

"Вместе с тем, существуют силы, которые хотят вмешаться и навредить отношениям между двумя странами. Посольство Грузии в Украине выражает крайне негативное отношение в связи с организациями туров на оккупированную территорию Грузии украинской туристической фирмой "Кулуар поход", - говорится в письме.

Посольство сообщило, что обратилось в МИД Украины по этому поводу.

"Мы считаем неприемлемым тот факт, что туристическая компания в Украине организовывает туры в оккупированной территории Грузии", - заключают в ведомстве.

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