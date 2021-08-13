Украинская компания организует туры в РФ и оккупированную Абхазию, в посольстве Грузии отреагировали
Посольство Грузии в Украине прокомментировало информацию о том, что украинская компания "Кулуар поход" организует турпоходы в оккупированный регион Абхазия
Об этом говорится в ответе на запрос Радио Свобода .
Ведомство отметило, что дружеские отношения между странами "находятся на высоком уровне".
"Вместе с тем, существуют силы, которые хотят вмешаться и навредить отношениям между двумя странами. Посольство Грузии в Украине выражает крайне негативное отношение в связи с организациями туров на оккупированную территорию Грузии украинской туристической фирмой "Кулуар поход", - говорится в письме.
Посольство сообщило, что обратилось в МИД Украины по этому поводу.
"Мы считаем неприемлемым тот факт, что туристическая компания в Украине организовывает туры в оккупированной территории Грузии", - заключают в ведомстве.10 августа блоггер и ветеран войны с РФ Валерий Маркус распространил информацию о том, что компания "Кулуар Поход" устраивает горные туры в РФ, а также в оккупированную Абхазию.
В "Кулуар поход" заявили, что не организуют туров в Абхазию, а лишь консультируют туристов по маршрутам. Компания принесла извинения за "неправильно поданную информацию".
"Мы просим туристов воздержаться от восхождений в Абхазии. Со своей стороны просим прощения за неправильно поданную информацию, которую уже сейчас исправляем. Особенно в наших грузинских коллег, с которыми нас объединяет многолетнее сотрудничество", - написано в заявлении.
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