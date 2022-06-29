Об этом сообщил основатель UFuture Василий Хмельницкий, пишет Интерфакс-Украина .

По его словам, в индустриальном парке "Белая Церковь" будет построено 11 тыс. кв. м промышленных помещений для релокации предприятий, ориентировочная инвестиция в эти мощности составляет $6,5 млн,

"Сегодня, во время военного положения, бизнес нуждается не только в площадке с коммуникациями, но и в готовом помещении. Чтобы, например, потерявшее помещение производство из Чернигова могло переехать, поставить оборудование и через месяц начать работу", - сказал бизнесмен.

Как отметил Хмельницкий, одна из харьковских компаний по производству специй для релокации выбрала индустриальный парк в Белой Церкви, хотя уже рассматривала возможность переезда за границу.

"Я им предложил рассмотреть индустриальный парк в Белой Церкви, где как раз построил помещение площадью 5 тыс. кв. м. Они перевезли свое оборудование в Белую Церковь, сейчас уже работают. Если бы этого не было, они бы поехали в Польшу", - сообщил Хмельницкий. .

строительство компания, производящая электрические реле, еще два гектара – компания, производящая напыление на металл.

"Они должны были начать строительство в этом году, но теперь у меня есть сомнения в сроках", - отметил Хмельницкий.

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