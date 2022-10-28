Украинская комедия "Я работаю на кладбище" вышла в кинопрокат в Чехии
Черная комедия Алексея Тараненко, с успехом прошедшая в украинских кинотеатрах, вышла в широкий коммерческий прокат в Чехии с локальным названием "Ja, grabar"
Об этом сообщили на Facebook-странице фильма.
Черная комедия снята по мотивам книги Павла Белянского. Среди украинских зрителей фильм получил много одобрительных отзывов.
Это первая украинская премьера такого масштаба в Чехии.
В центре сюжета – Саша, в прошлом архитектор, а сейчас – владелец конторы по изготовлению памятников. Он полон цинизма и иронии. Даже в общении с одиноким пожилым мужчиной, который заказал памятник самому себе, и только что похоронившей сына бизнеследе. Неожиданно в жизнь Саши возвращается его дочь-подросток. Параллельно герой вовлекается в борьбу за власть на кладбище. В вихре личных трагедий и криминальных столкновений постепенно становится ясно, что у Саши тяжелая психологическая травма, связанная с его прошлым.
Лента создана Good Morning Films в ассоциации с Mainstream Pictures и Stewopol при финансовой поддержке Украинского культурного фонда.
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