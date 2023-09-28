Украинская комедия "Большая Прогулка" вышла в прокат в Германии

Об этом информирует FILM.UA Group .

Фильм вышел в прокат на украинском языке с немецкими субтитрами.

Режиссером комедии стал Олег Зборойский, известный по сериалу "Гадалка". В главных ролях выступили Юрий Ткач, Елена Кравец, Алексей Завгородний, Андрей Исаенко и Ирина Гатун.

Лента наполнена перипетиями, причудливыми шутками и звездным появлением культового исполнителя ESC 2007 Андрея Данилко.

"Большая прогулка" выйдет в украинский прокат 5 октября. В этот же день комедия стартует в прокате в Чехии. Фильм можно будет увидеть на украинском с чешскими субтитрами.

Что известно о комедии "Большая Прогулка"

"Большая прогулка" – это украинская комедия 2021 года. Лента должна была выйти на большие экраны 24 февраля 2022, однако премьеру решили перенести в связи с полномасштабным вторжением РФ.

Сюжет разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. В теплые весенние выходные они решают традиционно выбраться "на шашлыки" - судьба сводит их на одной лужайке, которую каждая из семей считает "своей".

Ситуация становится еще сложнее, когда на площадке появляется третья сторона – преступник, спрятавший свои деньги там и берущий детей обеих семей в заложники. В результате обе семьи должны объединиться, чтобы спасти своих детей.