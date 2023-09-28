Украинская комедия "Большая Прогулка" вышла в прокат в Германии
В четверг, 28 сентября, стартует прокат украинской комедии "Большая Прогулка" на больших экранах Германии
Об этом информирует FILM.UA Group .
Фильм вышел в прокат на украинском языке с немецкими субтитрами.
Режиссером комедии стал Олег Зборойский, известный по сериалу "Гадалка". В главных ролях выступили Юрий Ткач, Елена Кравец, Алексей Завгородний, Андрей Исаенко и Ирина Гатун.
Лента наполнена перипетиями, причудливыми шутками и звездным появлением культового исполнителя ESC 2007 Андрея Данилко.
"Большая прогулка" выйдет в украинский прокат 5 октября. В этот же день комедия стартует в прокате в Чехии. Фильм можно будет увидеть на украинском с чешскими субтитрами.
Что известно о комедии "Большая Прогулка"
"Большая прогулка" – это украинская комедия 2021 года. Лента должна была выйти на большие экраны 24 февраля 2022, однако премьеру решили перенести в связи с полномасштабным вторжением РФ.
Сюжет разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. В теплые весенние выходные они решают традиционно выбраться "на шашлыки" - судьба сводит их на одной лужайке, которую каждая из семей считает "своей".
Ситуация становится еще сложнее, когда на площадке появляется третья сторона – преступник, спрятавший свои деньги там и берущий детей обеих семей в заложники. В результате обе семьи должны объединиться, чтобы спасти своих детей.
- В то же время, украинский исторический экшн "Довбуш" режиссера Олеся Санина собрал более 50 миллионов гривен в прокате, по состоянию на 26 сентября. В общем, фильм появился на экранах 24 августа.
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