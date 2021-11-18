Украинская команда "Жилстрой-1" одержала первую победу в женской Лиге чемпионов
В 4-м туре женской Лиги чемпионов харьковский "Жилстрой-1" победил исландский "Брейдаблик"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Матч женской Лиги чемпионов закончился со счетом 2:0 в пользу украинок. Голами в ворота "Брейдаблика" отличились Ольга Овдийчук и Юлия Шевчук.
Украинский футбол в этом турнире представляет только харьковский "Жилстрой-1". Украинки играют в группе B с мадридским "Реалом", французским ПСЖ и исландским "Брейдабликом".
После 4-х матчей "Жилстрой-1" имеет 4 балла и идет третьими. У ПСЖ 10 очков и первая позиция, а у "Реала" 7 набранных пунктов и второе место.
"Брейдаблик" занимает четвертую позицию в группе B.
Победа над исландцами – первая для "Жилстрой-1" в этом сезоне женской Лиги чемпионов.
4-й тур
18 ноября
"Брейдаблик" - "Жилстрой-1" 0:2
Голы : Шевчук, 42, Овдейчук, 74
- 9 сентября харьковский "Жилстрой-1" вышел в групповой этап женской Лиги чемпионов .
- 13 октября во 2-м туре группового этапа женской Лиги чемпионов французский ПСЖ победил украинский "Жилстрой-1".
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