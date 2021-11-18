Украинская команда "Жилстрой-1" одержала первую победу в женской Лиге чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Матч женской Лиги чемпионов закончился со счетом 2:0 в пользу украинок. Голами в ворота "Брейдаблика" отличились Ольга Овдийчук и Юлия Шевчук.



Украинский футбол в этом турнире представляет только харьковский "Жилстрой-1". Украинки играют в группе B с мадридским "Реалом", французским ПСЖ и исландским "Брейдабликом".

После 4-х матчей "Жилстрой-1" имеет 4 балла и идет третьими. У ПСЖ 10 очков и первая позиция, а у "Реала" 7 набранных пунктов и второе место.

"Брейдаблик" занимает четвертую позицию в группе B.



Победа над исландцами – первая для "Жилстрой-1" в этом сезоне женской Лиги чемпионов.

4-й тур18 ноября: Шевчук, 42, Овдейчук, 74

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