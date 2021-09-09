Украинская команда вышла в групповой этап женской Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Жилстрой-1" победил в ответном матче кипрский "Аполлон" (3:1) и вышел в групповой этап женской Лиги чемпионов.



Жеребьевка группового раунда состоится 13 сентября. Матчи пройдут с 5-6 октября по 15-16 декабря.



Женская Лига чемпионов



2-й раунд квалификации. Ответный матч



9 сентября



"Жилстрой-1" (Украина) - "Аполлон" (Кипр) - 3:1 (первый матч - 2:1)



Голы: Бойченко, 15 Овдийчук, 20, 62 - Алексанян, 65 (авт.)

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