Украинская команда NAVI победила россиян и торжествовала на престижном киберспортивном турнире

Об этом сообщает Еспресо.TV.



BLAST Premier World Final 2021 проходил в Копенгагене с 14 по 19 декабря. В финале игроки NAVI по видеоигре CS:GO победили Gambit Esports со счетом 2:1.



Украинцы одержали за победу $500 тыс. Россияне заработали $250 тыс. за второе место. В составе NAVI выступили такие игроки как S1mple, B1t, Boombl4, Electronic, Perfecto.



Снайпер NAVI Александр "s1mple" Костылев завершил турнир с рейтингом 1,42 и в восьмой раз в этом году был признан лучшим игроком турнира.

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