Украинская команда CERT-UA завоевала трофей на киберучениях Корпуса морской пехоты США
Группа реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA на киберучениях Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Америки завоевала кубок Quantico Cyber Eagle
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины .
В конце марта четыре команды Госспецсвязи по приглашению Корпуса морской пехоты США приняли участие в учениях по кибербезопасности Quantico Cyber Eagle на полигоне CYBER RANGES technology в Квантико, штат Вирджиния.
"Цель мероприятия, в котором приняли участие 11 команд, – обучение элитных киберспециалистов, способных проводить современные оборонные операции и противостоять умному и изобретательному противнику", – пишет пресс-служба.
Сообщается, что такие вызовы требуют от киберспециалистов тренировок в симуляционных средах, отражающих постоянно меняющиеся угрозы.
Участники группы реагирования на чрезвычайные события Украины могли проверить навыки командной работы в среде моделирования с высокой точностью, которая воспроизводила тактику и методы, используемые российскими субъектами в киберпространстве.
"Мы рады, что наши команды показали очень хорошие результаты, а команда CERT-UA получила трофей Quantico Cyber Eagle", – сказал заместитель председателя Госспецсвязи Александр Потий.
В основе сценария была имитация кибератаки спецслужб России на посольство вымышленной страны НАТО.
"Сходство тактик, техник и процедур, используемых для проведения реальных кибератак на нашу страну и страны НАТО, дало украинским командам возможность попрактиковаться и отточить свои умения оперативного реагирования на киберинциденты", - добавили в ведомстве.
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