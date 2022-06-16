Украинская киноакадемия призвала бойкотировать российский "культурный продукт"

Об этом заявила исполнительный директор Украинской киноакадемии и гендиректор Одесского международного кинофестиваля Анна Мачух.

"Очень много украинских актеров сейчас в армии, многие коллеги работают как фиксеры и помогают иностранным журналистам освещать правду об агрессии России. Кино, как и многие другие сферы, пока не финансируются государством. Все средства были направлены на нужды ВСУ. То, чем занимается киноиндустрия – это культурная дипломатия. Украинская киноиндустрия первой призвала бойкотировать российский продукт", - подчеркнула она.

Кроме того, исполнительный директор Украинской киноакадемии подчеркнула, что с 2014 года многие украинские кино производители отказались от работы с Россией. К тому же, нужно усилить бойкот российским кинолентам и "культурным продуктам" в условиях "усталости" мирового сообщества от новостей об Украине.

"Мы уверены, что украинский кинематограф сыграет совершенно новыми красками. Уже сейчас украинские документалисты показывают совершенно новый, крутой формат работы. Уже сейчас наши документалисты снимают чрезвычайные документальные ленты, участвующие в международных конкурсах", - добавила Мачух.

18 апреля глава Госкино Марина Кудерчук обратилась к главе Каннского кинофестиваля Пьеру Лескюру с просьбой не допускать фильмы российского производства к участию в мероприятии. Единственный российский режиссер, который в этом году был допущен к участию в Каннском кинофестивале с фильмом "Жена Чайковского", Кирилл Серебренников, открыто призвал помогать российским семьям и снять санкции с России.

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