Украинская киберспортивная команда The Witchers победила на турнире по игре CS2
Украинская киберспортивная команда The Witchers победила на первом HLTV-турнире по игре CS2 - Esportal Clash Open 2023
Об этом говорится в турнирной таблице.
Турнир состоялся 7 октября – в финале команда The Witchers победили французскую команду Looking4Org с общим счетом 2:1.
На игровой карте Overpass счет составил 11:13, на Inferno - 13:9, на Vertigo - 13:10.
Призовой фонд составил 10 тысяч долларов.
Справочно. Esportal Clash Open – первый европейский онлайн-турнир по Counter-Strike 2, организованный Esportal. В нем приняли участие 4 команды.
Counter-Strike 2 – новая часть игровой франшизы Counter-Strike, вышедшая 27 сентября 2023 года.
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