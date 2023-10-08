Украинская киберспортивная команда The Witchers победила на турнире по игре CS2

Об этом говорится в турнирной таблице.

Турнир состоялся 7 октября – в финале команда The Witchers победили французскую команду Looking4Org с общим счетом 2:1.

На игровой карте Overpass счет составил 11:13, на Inferno - 13:9, на Vertigo - 13:10.

Призовой фонд составил 10 тысяч долларов.

Справочно. Esportal Clash Open – первый европейский онлайн-турнир по Counter-Strike 2, организованный Esportal. В нем приняли участие 4 команды.

Counter-Strike 2 – новая часть игровой франшизы Counter-Strike, вышедшая 27 сентября 2023 года.