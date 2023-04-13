Украинская киберспортивная команда Monte победила российскую и вышла в мейджор мирового турнира по CS:GO
Украинская киберспортивная команда Monte победила российскую команду Forze и вышла в мейджор мирового турнира BLAST.tv Paris Major 2023 по CS:GO
Об этом говорится в twitter команды.
"Мы едем в Париж! Это было тяжело, но мы это сделали! Слава Украине! Спасибо за возможность представлять Украину в таком турнире", - сообщила команда.
Организаторы сообщили , что Monte победили со счетом 3-1.
"С поразительным счетом 3-1 Monte показали взрывную серию, и мы не можем дождаться, чтобы увидеть их в Париже!" - пишет спонсор турнира BLAST.tv.
Справочно. BLAST.tv Paris Major 2023 станет девятнадцатым и последним крупным чемпионатом по CS:GO. Он будет проходить в Париже с 8 по 21 мая 2023, призовой фонд составляет 1 250 000 долларов.
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