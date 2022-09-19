Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сайт группы Вагнера, собирающей российских узников для войны в Украине, сломан IT-Армией!".

Все персональные данные наемников у нас! Каждого палача, убийцу и насильника ждет суровое наказание. Месть неизбежна!", — написал Федоров.

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В конце августа сообщалось, что Пригожин в колониях вербует новых вагнеровцев: обещает войну "на годы" и мутации в случае ядерной войны.

Правозащитница рассказала об узниках, которых Пригожин вербует на войну в Украину: "каннибал и отряд насильников".

Пригожин признал, что лично вербует зэков в ППК "Вагнер" на войну в Украине