Украинская киберармия взломали сайт ППК "Вагнер"
Украинские кибероины взломали сайт частной военной компании "Вагнер" и получили все персональные данные наемников
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Сайт группы Вагнера, собирающей российских узников для войны в Украине, сломан IT-Армией!".
Все персональные данные наемников у нас! Каждого палача, убийцу и насильника ждет суровое наказание. Месть неизбежна!", — написал Федоров.
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