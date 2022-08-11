Украинская ІТ-компания при содействии МИД открыла офис в Японии
Благодаря эффективному сотрудничеству МИД Украины и Ассоциации IT Ukraine, украинская IT-компания CHI Software открыла офис в городе Кобе
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
За последний год при поддержке украинских дипломатов Ассоциация IT Ukraine совместно с правительством города Кобе организовали ряд встреч и вебинаров, на которых японская сторона ознакомилась с технологическими решениями и высококачественными IT-услугами из Украины. Итогом сотрудничества стало открытие офиса украинской IT-компании CHI Software в Кобе.
Еще весной прошлого года мы в МИД начали системно создавать новые возможности сотрудничества с иностранными партнерами для украинских ІТ-компаний. Эта работа приносит результаты, которые стали особенно актуальными во время полномасштабной войны. Ведь устойчивость экономики Украины чрезвычайно важна для победы в войне, а каждые успешные переговоры, каждый новый контракт, каждый открытый офис дополнительно укрепляют. Украинские дипломаты прилагают максимум усилий для помощи бизнесу и работают на результат совместно с экспортерами", — отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Проект IT Export Boost стартовал 5 марта 2021 года. Его основная задача - содействие продвижению ІТ-экспорта на внешних рынках благодаря возможностям сети дипломатических представительств МИД Украины за рубежом.
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