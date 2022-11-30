Об этом информируют в телеграмме Минцифры .

"Цифровое наступление от ІТ-армии: более 900 парализованных онлайн-ресурсов в течение ноября. Наши воины продолжают освобождать Украину от оккупантов, а ІТ-армия расшатывать экономику врага и деморализовать россиян на цифровом фронте", - пишет пресс-служба.

Только за последний месяц ІТ-армия приостановила работу ряд сайтов и онлайн-ресурсов РФ. Серию DDoS-атак подверглись военторгам, магазинам дронов и радиоприборов, чтобы мобилизованные не смогли получить качественное снаряжение.

Атаковали и Центральный банк России.

"Сделали известным персонал банка, специализированные системы и исходные файлы. Наши кибербийцы опубликовали также информацию о банковских операциях МО РФ, персональных данных военнослужащих РФ, номерах телефонов, счетов и банковских карт", - пояснили в Минцифри.

Сломаны и опубликованы данные 650 тысяч участников платформы "пропутинских волонтеров Добро", где под лозунгом "Мы вместе" собирали митинги в поддержку войны в Украине.

IT-армия в День шопинга создала искусственный спрос на товары, что привело к ошибкам у покупателей на платформе.

Благодаря серии DDoS-атак возмущенными были сотни клиентов Альфа Банка, что привело к негативным отзывам и большему недоверию к российской банковской системе в целом.

Айтишники запустили срочное обновление 1С, где исправлялась ошибка с закладкой против пиратства. Россияне активно пытались его скачать, но все без шансов: "Система была перегружена, а предприятия не могли вернуться к работе".

В День Достоинства и Свободы ІТ-армия поздравила украинцев на 60 российских ресурсах, включая сайты министерств, служб и управлений.

Кроме того, бойцы повторно атаковали две большие платформы – РТС-тендер и "Росэлторг", что могло сорвать тендеры. А также взломали сайт национального центра развития искусственного интеллекта и изложили требования, которые РФ следует выполнить для завершения войны.

Украинская IT-армия столкнулась с более чем 1300 кибератаками с начала полномасштабного вторжения, несмотря на это, специалисты построили систему цифровой защиты.

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