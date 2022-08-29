Об этом информирует в телеграме Министерство цифровой трансформации Украины.

"Центральный банк РФ, политическая партия патриотов России и День Независимости Украины в Крыму. ІТ-армия вывела из строя более 450 онлайн-ресурсов за две недели", - говорится в сообщении.

С 15 по 28 августа украинская ІТ-армия вывела из строя Центральный банк РФ. Заведению пришлось отключать сервисы и обмен электронными документами. Это парализовало работу банков в стране.

Хакеры блокировали все ресурсы политпартии пропагандистов "Справедливая Россия - патриоты - за правду".

ІТ-армия приостановила работу российских онлайн сервисов перевода денег, через которые россияне также оформляли международные виртуальные карты.

Русский сайт поиска работы SuperJob тоже подвергся багам. Сообщается, что сервис начал работать на оккупированных регионах Украины, чтобы рашисты открывали вакансии и трудоустраивали "своих" на оккупированных территориях.

Также не избежал вломов украинских хакеров главный сайт ритейл-компании DNS, которая позволяла незаконно импортировать украинские товары в РФ.

Айтишники по очереди выводили из строя крупные пропагандистские российские медиа – ТАСС, РИА Новости, МК и их отдельные проекты: "За время простоя эти ресурсы потеряли более миллиона потенциальных потребителей пропаганды".

24 августа на главных страницах российских сайтов во временно оккупированном Крыму ІТ-армия разместила поздравления с Днем Независимости Украины.

Айтовцы и активисты киберфронта продолжают выводить из строя онлайн-ресурсы врага, расшатывать важные сферы жизни РФ и ослаблять экономику захватчика.

Продолжаем наказывать врага по всему миру. Верим в ВСУ и кибербойцов. Присоединяйтесь к соцсетям Минцифры, чтобы быть в курсе борьбы с врагом на цифровом фронте", - добавляют в Минцифры.

8 июня хакеры "взломали" радио "Коммерсант" в России и запустили антивоенный и украинский контент.

Накануне в США впервые признали, что осуществляют "наступательные" кибератаки в поддержку Украины.

В Госспецсвязи объяснили, как военнослужащим безопасно пользоваться мобильным телефоном и интернетом, в том числе и в зоне активных боевых действий.

Госспецсвязи разъяснило, как противодействовать угрозам в киберпространстве, безопасному пользованию телефонами, интернетом.

С 26 февраля по 30 июля ІТ-специалисты и активисты киберфронта атаковали более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов, блокирование которых привело к ослаблению экономики России.

По состоянию на 15 августа украинские кибервойска заблокировали более 600 российских онлайн-ресурсов за две недели августа: у россиян были проблемы с онлайн-банкингом и невозможно было отправить или получить посылки.

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