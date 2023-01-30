Украинская IT-армия сломала архив российского Газпрома

Об этом IT-армия Украины заявила в телеграмме.

Отмечается, что сообществу специалистов удалось получить доступ к информации российской группы компаний ООО "Газпром" по поводу испытания и внедрения автоматизированных систем на одном из крупнейших газовых месторождений Российской Федерации.

"Архов емкостью 1.5 Гб содержит более 6 тыс. файлов по финансово-хозяйственной деятельности, а именно отчеты об испытаниях и бурениях, внедрении и настройке автоматизированных систем на Ковыктинской скважине, которая считается одним из крупнейших газовых месторождений РФ", - говорится в сообщении.

1 ноября Великобритания публично признала, что с начала российского военного вторжения она помогает Киеву отбивать кибератаки России. Лондон долгое время работал с Киевом над киберзащитой, но именно после начала войны переключился на оказание прямой помощи.

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