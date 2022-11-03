Украинская IT-армия получила доступ к документам Центрального банка РФ
Украинская армия IT получила доступ в сеть Центрального банка Российской Федерации и опубликовала первые 27 тыс. файлов с документами
Об этом IT-армия сообщила в телеграмме .
Отмечают, что теперь они имеют доступ к информации о персонале, специализированных автоматизированных банковских системах, исходных файлах, принципах взаимодействия, системах КЗИ и других материалах Центробанка РФ. Их уже анализируют специалисты.
В настоящее время ИТ-армия опубликовала для общественности первое 27 тыс. файлов. С ними можно ознакомиться по ссылке .
"Если ЦБ не может обеспечить собственную киберзащиту, то как она сможет защитить стабильность рубля?" - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.68
Покупка 39.68Продажа 40.47
-
EUR
Покупка 38.62Продажа 39.58
- Актуальное
- Важное