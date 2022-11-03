Об этом IT-армия сообщила в телеграмме .

Отмечают, что теперь они имеют доступ к информации о персонале, специализированных автоматизированных банковских системах, исходных файлах, принципах взаимодействия, системах КЗИ и других материалах Центробанка РФ. Их уже анализируют специалисты.

В настоящее время ИТ-армия опубликовала для общественности первое 27 тыс. файлов. С ними можно ознакомиться по ссылке .

"Если ЦБ не может обеспечить собственную киберзащиту, то как она сможет защитить стабильность рубля?" - говорится в сообщении.